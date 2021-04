Suv compatti / Audi Q3 Sportback, autonomia in Ev fino a 51 km

E' il decimo ibrido nella gamma del brand dei quattro anelli. Si tratta della versione plug-in del più dinamico suv coupè, rispetto alla Q3 tradizionale: un'Audi su 5 vendute in Italia una è di questi due suv. Il powertrain abbina il 1.400 cc a benzina da 245 al cambio a doppia frizione e al motore elettrico da 13 kWh che si ricarica in circa 5 ore e mezza con la presa domestica e in meno di 4 ore con la trifase con una modalità Ev che oscilla fra i 45 e i 51 km. I prezzi partono da 47.900 euro per la Q3 e da 50.900 euro per la Q3 Sportback, ma ci sono dei benefit. I 6.500 euro di incentivi con rottamazione, l'esenzione dal bollo o la riduzione dell'importo mentre l'assicurazione che si abbassa di all'incirca un 10% e l'accesso agevolato ad alcune ZTL e ai parcheggi in città.

2/16 4/16 Menu