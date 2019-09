Suv compatti / Audi Q3 Sportback, al via i preordini per l’acquisto

Lunga quattro metri e 50 cm, l'Audi Q3 Sportback è più bassa di tre centimetri rispetto al modello da cui deriva e dispone di una coda spiovente ispirata ai coupé che ne caratterizza la linea più grintosa. E' già preordinabile con un motore a gasolio, il 2.000 cc da 150 cv con prezzi da 41.400 euro, cambio manuale o automatico in entrambi i casi con trazione anteriore. Più uno a benzina, il 2.000 cc da 230 cv con di serie il cambio automatico e la trazione integrale. E' disponibile in 4 versioni: “entry level”, Business Plus, S line Edition e Quattro Edition.