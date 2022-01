Suv compatti / Bmw X2

X2 è il suv compatto di Bmw realizzato sulla base della piattaforma a motore anteriore trasversale “Ukl1” che riprende, insieme alla meccanica di base, dalla X1. Il design della calandra frontale e dei gruppi ottici conferisce all'anteriore un aspetto grintoso, mentre in coda i fanali 3D a sviluppo orizzontale esaltano la larghezza del corpo vettura. L'abitacolo è progettato per 5 passeggeri, col design della plancia mutuato da quello della X1. A seconda degli allestimenti la X2 offre dispositivi di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, il cruise control adattivo (anche con funzione Stop&Go), il Traffic Jam Assistant che segue gli incolonnamenti del traffico gestendo autonomamente sterzo, acceleratore e freno fino a una velocità di 60 km/h e il Lane Departure Warning, che avvisa in caso di superamento della corsia di marcia. La gamma comprende motorizzazioni benzina e Diesel con trazione sDrive (anteriore) e 4x4 (xDrive) e una versione ibrida plug-in a trazione integrale che combina sportività ed efficienza. Nel dettaglio la Bmw X2 20d sDrive è lunga 436 cm, larga 182 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 470 a 1.355 litri. Nella versione 20d sDrive costa 42.450 euro con motore a gasolio di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 51 litri. Le emissioni di CO2 sono di 123 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 224 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.615 kg.

