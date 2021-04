Suv compatti / Bmw X2 phev: 3.2 ore per la ricarica dalla wallbox

Col restyling è arrivata per l'X2 anche la versione plug-in, la xDrive 25e. Il cuore del sistema è il 3 cilindri di 1.500 cc turbo a benzina, abbinato al cambio automatico a sei marce e al motore elettrico da 95 cv sull'asse dietro, per una potenza complessiva di 220 cv. Le specifiche della plug-in hanno imposto un assetto di 10 mm più basso e la regolazione di molle e ammortizzatori che non metta in crisi l'aerodinamica, mentre la batterie sotto al divano non riducono il bagagliaio che varia da 410 a 1.290 litri. La X2 ha una velocità di 195 kmh e i 135 kmh col motore elettrico, mentre tocca i 100 kmh da fermo in 6,8 secondi. L'autonomia in elettrico è di 57 km e servono 3,2 ore per ricaricare le batterie dalla Wallbox opzionale, rispetto alle 5 richieste da una presa domestica.

3/16 5/16 Menu