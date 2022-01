Suv compatti / Citroen C3 Aircross

C3 Aircross si distingue per originalità, personalità e un carattere assertivo grazie al frontale che integra la nuova firma identitaria di Citroën e arricchito di proiettori a Led e di nuove protezioni di colore grigio. Offre inoltre una vasta scelta di personalizzazioni e propone fino a 70 combinazioni possibili all'esterno con sette colori per la carrozzeria, quattro Pack Color e due tinte per il tetto a contrasto. All'interno offre quattro diversi ambienti, armoniosi, accoglienti ed eleganti. Citroen C3 Aircross permette di sentirsi “come a casa propria” aumentando il comfort di marcia grazie ai sedili Advanced Comfort e migliora la funzionalità a bordo grazie alla consolle centrale che integra un grande vano portaoggetti richiudibile nella parte posteriore, accessibile sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori. Il suv offre inoltre 12 tecnologie di assistenza alla guida, Head-Up Display a colori e sistema di ricarica wireless per lo smartphone oltre a cinque tecnologie di connettività tra cui il Touch Pad da 9'' abbinato al Citroën Connect Nav. Nel dettaglio la Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel è lunga 416 cm, larga 182 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 410 a 520 litri. Nella versione PureTech 110 S&S Feel costa 21.200 euro con motore a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 81 kW/110 cavalli ed una coppia massima di 230 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Le emissioni di CO2 sono di 154 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.254 kg.

