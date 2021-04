Suv compatti / Cupra Formentor, stile sportivo per il suv griffato

L'attesa plug in siglata e-Hybrid ha un powertrain che abbina il 1.400 cc TSI a benzina, all'unità elettrica per un totale di 245 cv. La Formentor e-Hybrid può percorrere fino a 55 km in modalità a zero emissioni grazie alle batterie da 12,8 kWh. Il cambio è quello automatico Dsg a 6 marce con trazione anteriore e il differenziale Xds. E' offerta nel solo allestimento VZ col display da 12 pollici e le schermate dedicate, la strumentazione digitale e il display da 10,25 pollici, i servizi Cupra Connect, i cerchi di lega da 19 pollici, le finiture in rame e coi terminali di scarico nascosti, sedili e volante sportivi, sospensioni elettroniche e il Park Assist. Tra gli optional l'impianto frenante Brembo, il tetto panoramico, gli interni di pelle e il colore esterno opaco. Prezzi a partire da 45.000 euro.

