Suv compatti / Dr 3

La Dr 3 è un suv compatto sportivo dall'aspetto di un coupé. Caratteristica accentuata anche dai cerchi in lega di serie che oltre a conferirle sportività garantiscono maggiore stabilità e comfort di guida. Il posteriore dell’auto ha un aspetto grintoso grazie anche allo skid plate in colorazione silver che garantisce una maggiore sicurezza in condizioni di off-road. Lo spoiler posteriore assicura maggiore stabilità riducendo la resistenza dell'aria. I gruppi ottici hanno un design contemporaneo e sono dotati di eleganti lampade a Led per le luci diurne e di posizione. DR 3 è disponibile con motorizzazioni benzina e bi-fuel a Gpl. Nel dettaglio la DR 3 S2 benzina/Gpl è lunga 417 cm, larga 176 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 420 a 790 litri. Nella versione DR 3 S2 benzina/Gpl costa 16.400 euro con motore a GPL di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 84 kW/114 cavalli ed una coppia massima di 131 Nm a 4.700 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 56 litri. Le emissioni di CO2 sono di 133 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.290 kg.

