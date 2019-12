Suv compatti / Dr DR3

La DR3 è un Suv compatto dall'aspetto sportivo. Caratteristica accentuata anche dai cerchi in lega da 17” di serie, che oltre a conferirle sportività garantiscono maggiore stabilità e comfort di guida. Il posteriore dell'auto ha un aspetto grintoso grazie anche allo skid plate in colorazione silver che garantisce una maggiore sicurezza in condizioni di off-road. I gruppi ottici hanno un design contemporaneo e sono dotati di eleganti lampade a LED per le luci diurne e di posizione. DR3 è disponibile con motorizzazioni benzina, bi-fuel a GPL e metano ed elettrica. La DR3 EV ha un motore sincrono a magneti permanenti alimentato da un pacco batteria in grado di garantire circa 400 km di autonomia. I tempi di ricarica vanno dalle 6 alle 8 ore; la ricarica veloce di mezz'ora garantisce l'80% di efficienza delle batterie. Anche la EV è full optional di serie, oltre alla dotazione della versione bi-fuel ha in più la possibilità di scegliere tra le modalità di guida Eco e Sport e l'allarme sonoro per i pedoni quando l'auto è in movimento.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/dr/dr3/