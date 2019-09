Suv compatti, ecco i modelli più cool in arrivo

Oltre che sempre più sfiziosi, i suvvini indicati come i modelli a “ruote alte” con dimensioni ideali per la guida nelle aree urbane o metropolitane, ampliano l'offerta con varianti inedite come coupè, cabriolet, ibridi, premium e quante altre ne arriveranno, chissà. Come la Suzuki Jimny a passo lungo e cinque porte.