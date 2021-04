Suv compatti / Ford Kuga, tutte le diverse formule di ibridizzazione

Dopo la plug-in hybrid a benzina e la mild hybrid 48V a gasolio per la Kuga c'è anche la versione Hybrid che utilizza un 4 cilindri di 2.500 cc benzina a ciclo Atkinson abbinato ad un sistema full hybrid per una potenza totale di 190 cv. Viene offerta a trazione anteriore e integrale. La vettura dichiara fino a 1.000 km con un pieno da 54 litri di benzina, sfruttando la gestione automatica della parte elettrica per le fasi di partenza e di coasting grazie alla batteria da 1,1 kWh ricaricata in frenata e il rilascio. Ford ha sviluppato per la Hybrid un cambio a variazione continua che simula i rapporti per ridurre il trascinamento e consente di toccare i 100 kmh da fermo in 9,1 secondi con una rumorosità ridotta grazie a dei regimi ideali di rotazione. Prezzi a partire da 31.000 euro.

