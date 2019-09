Suv compatti / Ford Puma si comincia con la versione Titanium X

La Puma Titanium X che porta al debutto anche la tecnologia Ford Hybrid 48V per il motore EcoBoost di 1.000 cc da 125 e 155 cv propone dotazioni come i sedili anteriori a regolazione elettrica e massaggio lombare, la ricarica wireless per lo smartphone, il portellone elettrico, l'impianto audio B&O da 575 Watt, l'infotainment Sync 3, le finiture esterne in nero lucido e metallic grey, il volante in pelle, i rivestimenti in legno sulla plancia, il climatizzatore automatico bizona, il sensore pioggia e di parcheggio dietro.