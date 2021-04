Suv compatti / Jeep Compass, il top è la versione plug in ricaricabile

La rinnovata Jeep Compass cambia look e offre un abitacolo in cui si abbinano raffinatezza e funzionalità oltre ad un nuovo mega schermo da 10,25 pollici. In aggiunta offre tante tecnologie d'avanguardia come le versioni con la trazione integrale e il sistema ibrido plug-in hybrid siglate 4xe sulla base del motore a benzina di 1.300 cc in due livelli di potenza, da 190 e 240 cv. All'interno schermo Full HD da 10,25 pollici che rimpiazza la precedente strumentazione. Offerto di serie su Limited, Trailhawk e S, il display mette a disposizione circa due dozzine di opzioni di configurazione attraverso cinque diversi menu personalizzabili. Tre allestimenti a cui si aggiunge la serie speciale per gli 80 anni di Jeep. I prezzi di listino sono compresi fra 30 mila e 49 mila euro.

