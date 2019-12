Suv compatti / Lexus UX

UX Hybrid riveste un ruolo fondamentale per la crescita di Lexus in Italia posizionandosi nel cuore della gamma tra il modello d'ingresso CT e il SUV compatto NX, oggi il modello più venduto del brand. In Italia UX è disponibile solo in versione ibrida con un sistema che combina un nuovo motore benzina a ciclo Atkinson con un propulsore elettrico. Il sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione è capace di privilegiare ancora di più la componente elettrica nell'ambito del sistema ibrido raggiungendo i 115 km/h in modalità elettrica e riuscendo a percorrere, sempre in modalità elettrica, fino al 50% di un itinerario urbano. La nuova batteria prevede una struttura rivista e un sistema di raffreddamento più compatto che ne riducono le dimensioni, consentendone la sistemazione sotto la seduta posteriore. UX Hybrid è disponibile con trazione anteriore o integrale elettrica E-Four. Tale sistema adotta un secondo motore elettrico sul differenziale posteriore, che ottimizza la ripartizione della potenza tra l'asse anteriore e quello posteriore automaticamente in fase di accelerazione in curva, oppure in caso di guida sul bagnato. Il sistema E-Four assicura la massima trazione in qualsiasi condizione di marcia, riducendo i consumi rispetto ai convenzionali sistemi di trazione integrale dotati di dispositivo di ripartizione della potenza e di albero di trasmissione. Sul nuovo UX Hybrid è disponibile di serie il Lexus Safety System+, un pacchetto di avanzati sistemi di sicurezza attiva che include Pre-Crash system con rilevamento pedoni e ciclisti, assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta, fari abbaglianti automatici, riconoscimento segnaletica stradale e Cruise Control adattivo dotato anche di funzione start and stop.

