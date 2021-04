Suv compatti / Mazda CX-30, l'aumento della potenza fino a 186 cv

I tratti distintivi per l'edizione 2021 del crossover di medie dimensioni CX-30 da 440 cm di lunghezza sono le forme slanciate, oltre ad interni accoglienti e ben rifiniti. L'altra novità riguarda l'aggiornamento del più potente tra i motori ibridi leggeri a benzina della Mazda CX-30, il 2.0 e-Skyactiv X, che ora ha un rapporto di compressione un po' più basso, passando da 16,3:1 a 15:1 senza perdere in efficienza. Non cambia il principio di funzionamento che sfrutta una miscela magra con un più basso rapporto fra carburante e aria e un'accensione per compressione come nei motori a gasolio, comunque controllata da una candela. Il risultato degli interventi è l'aumento della potenza che passa da 179 a 186 cv. Prezzi a partire da circa 30 mila euro.

