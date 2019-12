Suv compatti / Mercedes GLA

Realizzata sulla piattaforma di Classe A e CLA, Mercedes GLA crea un nuovo segmento coniugando il design dinamico di una compatta alla versatilità di un'auto per il tempo libero. La prima Mercedes-Benz nel segmento dei SUV compatti è maneggevole in città, grazie alle dimensioni contenute, brillante nei percorsi extraurbani, ed efficiente e confortevole nei lunghi trasferimenti. Flessibilità degli interni, equipaggiamenti pregiati e cura per i dettagli sono le principali caratteristiche della nuova Classe GLA. Disponibile a richiesta la nuova generazione della trazione integrale permanente 4MATIC con ripartizione di coppia completamente variabile.

