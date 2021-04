Suv compatti / Mercedes GLA, l'autonomia in modalità Ev è di 70 km

E' il più piccolo tra i suv di Mercedes. Eppure GLA arrivata alla seconda generazione si presenta con un look che è aggressivo e dinamico senza rinunciare allo spazio a bordo. All'interno, il confort è elevato grazie anche al climatizzatore bizona che si aggiunge al doppio display con touchpad, al Wifi, alla radio digitale e alla smartphone integration. La GLA 250 EQ Power plug-in propone un motore 4 cilindri di 1.300 cc turbo benzina da 160 cv abbinato ad un propulsore elettrico da 102 cv per una potenza complessiva di 218 cv con una mobilità in elettrico fino a 70 km. Con una batteria da 15,6 kWh e un caricatore di bordo da 7,4 kW la ricarica è abbastanza rapida. E' in vendita ad un prezzo d'attacco di poco superiore ai 49 mila per arrivare a 52 mila euro.

