Suv compatti / Mini Countryman

Mini Countryman è un crossover in perfetto stile Mini. Si tratta della prima Mini a superare i 4 metri di lunghezza, ad offrire 4 sedili singoli indipendenti tra loro e completamente regolabili (disponibile in opzione la configurazione a 5 posti), ad essere fornita di 4 porte e ad offrire la possibilità della trazione integrale All4 che ripartisce automaticamente la coppia dall'asse anteriore a quello posteriore per mezzo di un ripartitore di coppia e di una frizione multidisco. Disponibile anche in versione Plug-In Hybrid S E All4, con Mini eDrive.

