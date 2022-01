Suv compatti / Nissan Juke

Juke si rinnovata per la seconda volta mantenendo il suo tipico design distintivo, che continua ad essere la prima ragione d'acquisto. Il restyling riguarda il frontale, con una nuova griglia dal look più moderno, gruppi ottici con finiture brunite e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a Led. Punto di forza della vettura sono le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, con le funzioni di avviso cambio corsia involontario, il sistema di rilevamento degli angoli ciechi e di allerta oggetti in movimento, oltre all’Intelligent Around View Monitor. Per la prima volta su Juke, l'impianto Bose Personal Sound System, un’esclusiva Nissan che offre un'esperienza di totale immersione nel suono per il conducente. Nel dettaglio la Nissan Juke Dig-T 114 Mt Acenta è lunga 421 cm, larga 198 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 422 a 1.305 litri. Nella versione Dig-T 114 Mt Acenta costa 21.900 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 84 kW/114 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 112 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.257 kg

