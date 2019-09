Suv compatti / Nissan Juke, più stilosa e con interni molto più hitech

La lunghezza complessiva della nuova Nissan Juke raggiunge i 421 cm, 7,5 in più. Inoltre il passo aumenta a 263 cm, 10 cm più e fa la differenza in termini di spazio a bordo. Anche il bagagliaio è più capiente fino 422 litri, 68 in più. All'interno lo schermo del sistema multimediale da 8”, è montato a sbalzo rispetto alla consolle e oltre ad Apple CarPlay e Android Auto offre l'hotspot Wi-Fi che consente di collegare numerosi dispositivi. Al lancio in novembre è previsto un motore a benzina di 1.000 cc da 117 cv, ma dovrebbe arrivare successivamente anchel'ibrido. Prezzi a partire da 19.620 euro.