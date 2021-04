Suv compatti / Nissan Qashqai, diesel addio

Nissan ha messo in vendita la terza generazione del nuovo Qashqai in sei livelli di allestimento e a prezzi a partire da 25.500 euro. L'unico motore previsto per il momento è il 1.300 cc a benzina con tecnologia mild hybrid e in due diverse potenze, da 140 o da 158 cv. La trazione è a due o a quattro ruote motrici. La dotazione di serie prevede fra l'altro un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida molto più completo. Oltre ai modelli già a listino tutti elettrificati, il crossover giapponese dovrà sin da ora vedersela con due altri modelli pronti al lancio. Sono l'Honda HR-V solo full hybrid e il restyling della Skoda Karoq.

1/16 3/16 Menu