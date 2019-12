Suv compatti / Opel Crossland X

Crossland X sostituisce, trasformandola in crossover, la monovolume Meriva. Frutto della collaborazione tecnica con il Gruppo PSA la vettura è infatti disponibile anche con i propulsori benzina 1.2 turbo da 110 e 130 CV e diesel 1.6 da 99 e 120 CV. Crossover compatta, Crossland X è elegante e funzionale per un utilizzo ancor più urbano e si caratterizza per un design più verticale con conseguente ottimizzazione dell'abitabilità e dello spazio a bordo, ma con dettagli estetici come la verniciatura bicolore che la rendono anche attraente e giovanile.

