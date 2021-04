Suv compatti / Opel Mokka, la modalità del futuro è quella elettrica

Niente sarà come prima per Opel all'indomani del lancio della rinnovata Mokka a cominciare dallo stile, più che mai audace, a cui si aggiunge un pacchetto di buona qualità percepita e di dotazioni disponibili abbinate alle tre varianti di motorizzazioni, l'elettrica inclusa che rivoluzionano l'offerta Mokka, destinata a fare da base ai nuovi modelli Opel in arrivo. L'abitacolo è progettato all'insegna del confort grazie anche a una dotazione hi-tech di ultima generazione che è completata da un moderno cockpit completamente digitale. Dei tre motori previsti le soluzioni ottimali sono il 3 cilindri di 1.200 cc turbo a benzina da 130 cv o l'altro da 100 cv, ma il top è l'elettrica da 136 cv per un'autonomia di 324 km ideale per la città ma non soltanto. L'elettrica è in vendita da 35.000 euro.

