Suv compatti / Peugeot 2008, l’elettrica ha un’autonomia di 310 km

La nuova 2008 sarà lanciata nel primo trimestre del 2020 in tre versioni, a benzina, turbodiesel ed elettrica. Lunga 4,3 metro (+14 cm), è larga 1,77 (+3 cm) al centro dell'abitacolo c'è l'i-Cockpit con la nuova strumentazione digitale in 3D configurabile. A disposizione per tutte le versioni anche il cambio automatico ad 8 marce con selettore dedicato. Il bagagliaio è più ampio e molto meglio sfruttabile, partendo da una base di 434 litri che sarà ulteriormente ampliabile. La 2008 sarà disponibile anche con il sistema Grip Control con diverse modalità per migliorare la guida su terreni insidiosi.