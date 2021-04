Suv compatti / Peugeot 3008, anteriore o integrale fino a 300 cv

Si è aggiornata esteticamente, oltre a disporre di interni più tecnologici grazie allo schermo tattile per i servizi di bordo che è passato da 8 a 10 pollici oltre ad essere diventato molti più facile quanto a lettura. Ma la grande novità sono le motorizzazioni ibride plug-in. Quella a trazione anteriore ha un 1.600 cc turbo a benzina abbinato a un motore elettrico, per 225 cv. La variante 4x4 aggiunge una seconda unità elettrica che muove le ruote posteriori: insieme, i tre motori erogano 300 cv. La batteria da 13,2 kWh che alimenta le unità a corrente si può rigenerare con una wall box da 7,4 kW in un'ora e 45 minuti, mentre il tempo sale fino a sette ore da una presa domestica da 8 A. L'autonomia in elettrico è di 60 km. In vendita a dei prezzi compresi fra 50 e 55 mila euro.

