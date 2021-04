Suv compatti / Range Rover Evoque, oltre che stilosa è sempre più green

Elegante e stilosa lo è da sempre, ma ora l'Evoque è anche green grazie al sistema ibrido plug in a tre cilindri.di 1.500 cc a benzina da 200 cv abbinato all'elettrico da 80 kW per un totale di 309 cv per garantire grandi potenzialità in 4×4. Da segnalare l'autonomia a zero emissioni che è di 68 km oltre alle tre diverse modalità di guida: elettrica, ibrida e termica. In marcia, l'energia generata dal motore in decelerazione o in frenata è recuperata e utilizzata per ricaricare la batteria. Da una fonte esterna da 15 kWh può essere ricaricata da 0 a 80% in 30 minuti usando una ricarica a corrente continua. A casa si varia da 84 minuti da 0 a 80% a 6 ore e 42 minuti da 0 a 100% con una wallbox da 7 kW o una comune presa domestica. Prezzi da 53.000 euro.

