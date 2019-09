Suv compatti / Renault Captur, nel 2020 arriva anche l’ibrido plug-in

La nuova generazione di Captur si distingue per un look da vero suv, accentuato da elementi specifici, come la cintura di protezione nera che percorre il sottoscocca. L'effetto di dinamicità prevede della nervature sul cofano abbassato sul davanti, dal tetto più spiovente dietro e dalla riduzione delle superfici vetrate. Nuovi i gruppi ottici a Led e nuovi i paraurti molto espressivi rafforzano la personalità del nuovo Captur. All'interno prosegue la rivoluzione iniziata con la Clio. Ampia la gamma motori, 3 benzina da 100 a 155 cv e 2 diesel da 95 e 115 cv più il primo ibrido Plug-in di Renault nel 2020.