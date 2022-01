Suv compatti / Suzuki S-Cross

S-Cross Hybrid unisce una forte anima suv con il meglio del comfort di una passenger car ed è capace di offrire performance elevate ed efficienza energetica, sistemi di sicurezza avanzati, guida autonoma di livello 2 e piena connettività. L'abitacolo spazioso ospita comodamente 5 adulti mentre la capacità bagagliaio di 430 litri offre ampia versatilità per qualsiasi attività all'aria aperta. Il tetto apribile panoramico e gli interni finemente curati esaltano ancora di più l'esperienza di guida. S-Cross Hybrid è dotata del sistema ibrido Suzuki 48V che alimenta un motore elettrico da 10 kW. In condizioni normali il sistema è in grado di ridurre il consumo di carburante garantendo supporto all'erogazione di coppia attraverso un motore elettrico. Quando rileva la richiesta di potenza, il sistema di compensazione della coppia e il torque boost aumentano la risposta, la fluidità e l'accelerazione. Quattro modalità (Auto, Sport, Snow e Lock) selezionabili dal comando sul tunnel centrale rendono semplice la regolazione del sistema 4x4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema ESP, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo per garantire la risposta più adeguata per ogni modalità. Nel dettaglio la Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Boosterjet 4wd At Starview è lunga 430 cm, larga 179 cm, alta 158 cm con un bagagliaio da 430 a 665 litri. Nella versione 1.4 Boosterjet 4wd AT Starview costa 33.690 euro con motore a ibrida benzina di 1.373 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 95 kW/129 cavalli ed una coppia massima di 235 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 47 litri. Le emissioni di CO2 sono di 148 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 195 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.385 kg.

