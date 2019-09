Suv compatti / Vw T-Roc Cabriolet, arriva nella primavera 2020

Esteticamente propone una linea molto slanciata grazie ai quattro centimetri sia della lunghezza che anche del passo a cui si aggiunge il tetto in tela nonché la mancanza delle due porte dietro e del portellone. La capote è multistrato e a comando elettrico. Basterà premere un pulsante per aprirla o chiuderla in 9 secondi. Sarà proposta a trazione anteriore e con motori sovralimentati soltanto a benzina. A listino ci saranno, dunque, il 3 cilindri di 1.000 cc con 115 cv e il 4 cilindri di 1.500 cc con 150 cv. La nuova Volkswagen T-Roc Cabriolet sarà in vendita a partire dalla primavera del 2020.