Suv elettrici, 15 modelli tra novità in arrivo e in vendita

I nuovi suv elettrici in arrivo e i modelli in vendita

Mercedes-EQ. EQS SUV, Esterno, Grigio alpino, Electric Art Line

Il mercato e l’offerta

L'offerta di suv elettrici è destinata a crescere esponenzialmente, andando così a rispondere ad una sempre più forte richiesta della clientela. Come successo con i suv a combustione interna, tra i nuovi suv elettrici stanno arrivando modelli profondamente diversi a partire da compatti crossover fino ad hyper-suv come nel caso della nuova Lotus Eletre. Tra i modelli presenti non manca la nuova Jeep Avenger, suv compatto atteso sia in versione elettrica che termica. (Per prezzi, versioni e disponibilità fare riferimento ai configuratori ufficiali)