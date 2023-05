SUV Ford E-Tourneo Courier, multi-activity vehicle elettrico per la famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell'ambito dell'evento “Bring On Tomorrow Live” che si è tenuto a Copenaghen, in Danimarca, Ford ha svelato nuovo E-Tourneo Courier. Pensato per l'avventura ma pronto anche per il divertimento, l'E-Tourneo Courier è un multi-activity vehicle a cinque posti con un design distintivo ispirato ai SUV, che racchiude in dimensioni compatte ideali per la città un ampio spazio per i passeggeri e i loro bagagli. L'ultimo nato della versatile famiglia Tourneo è dotato di una trasmissione 100% elettrica, completata da un'ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui gli aggiornamenti over-the-air in grado di far evolvere il veicolo nel tempo. Il motore elettrico da 136 CV dell'E-Tourneo Courier consente di viaggiare in maniera fluida, ulteriormente accentuata dalla modalità di guida One Pedal selezionabile dal guidatore. Il pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida facilita sia nei tragitti quotidiani sia nei viaggi più lunghi. È possibile, inoltre, scegliere tra le modalità di guida Normal, Eco e Slippery. Il veicolo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. Con una ricarica in corrente continua, i clienti possono avere 87 km di autonomia in 10 minuti e passare dal 10 all'80% di ricarica in meno di 35 minuti. Una tipica ricarica notturna domestica richiede mediamente meno di 6 ore per passare dal 10 al 100%.

L'E-Tourneo Courier è uno dei dieci BEV che Ford offrirà in Europa entro il 2024, con l'obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035. L'azienda sta investendo 50 miliardi di dollari a livello globale entro il 2026 per raggiungere la produzione di oltre 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro lo stesso anno. La versione 100% elettrica arriverà in Europa nel 2024, dopo il lancio del Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina che sarà ordinabile già da quest'estate, con le prime consegne entro fine 2023. L'E-Tourneo Courier sarà prodotto a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024, insieme al crossover Puma, l'auto più venduta da Ford in Europa, che offrirà una variante 100% elettrica entro il 2024.