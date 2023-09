Suv elettrici Audi Q4 E-tron

L’aggiornamento della gamma Q4 e-tron, in versione suv e Sportback, vede un miglioramento delle prestazioni del motore sincrono a magneti permanenti. L’Audi Q4 Sportback 45 e-tron, evoluzione della versione 40 e-tron 2WD, vede l’autonomia raggiungere i 562 chilometri con omologazione Wltp pari a 22 km in più rispetto al precedente modello. L’aumento di autonomia è ancora più significativo visto la crescita di potenza: sia la variante suv che la Sportback in configurazione 45 e-tron 2WD raggiungono i 286 cavalli contro i 104 della versione 40 e-tron. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene così coperto in 6,7 secondi anziché in 8,5 secondi. Cresca la anche la potenza nelle versioni 45 e-tron a trazione integrale Quattro, passata da 265 a 286 cavalli e con uno 0/100 km/h sceso a 6,6 secondi. Al vertice dell’offerta troviamo la 55 e-tron quattro, passata da 299 a 340 cavalli: lo 0-100 km/h si riduce da 6,2 secondi a 5,4 secondi. Per tutte le versioni, velocità massima limitata a 180 km/h.



