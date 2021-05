Suv elettrici / Audi Q4 e-tron Sportback la sportiva

È la sorellina della Q4 e-tron la Sportback entrerà in produzione nel 2021 con una carrozzeria da suv coupé e dimensioni di quattro metri e 60 cm di lunghezza, 1,6 metri d'altezza, 1,9 metri di larghezza. Tra i due assi troverà spazio un pacco batterie da 82 kWh: integrato nel pavimento, fornirà un'autonomia tra i 450 e i 500 km a seconda se sia a trazione integrale o posteriore e potrà essere ricaricato con una potenza massima di 125 kW, ripristinando l'80% dell'autonomia in mezz'ora. La potenza dovrebbe essere di 306 cv per garantire lo 0-100 kmh in 6,3 secondi. La velocità massima, invece, sarà limitata a 180 kmh. Prezzi ancora da definire.

