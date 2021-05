Suv elettrici /Bmw iX, in vendita alla fine del 2021

La iX sfrutta la quinta generazione del powertrain elettrico eDrive e un sistema propulsivo sostenibile, perché realizzato senza alcun ricorso alle terre rare. Il suo layout a due motori eroga, secondo i dati preliminari, oltre 500 cv. Quanto basta per sbrigare la pratica dello 0-100 kmh in meno di cinque secondi. la Suv elettrica riuscirà a garantire un'autonomia superiore ai 600 chilometri, la iX supporterà il fast charging in corrente continua fino a una potenza di 200 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% della capacità dell'accumulatore in 40 minuti. Inoltre offrirà servizi digitali di nuova generazione e la connettività 5G. Prezzi a partire da 89.100 e fino a 107.700 euro.

