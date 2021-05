Suv elettrici / C'è il via libera alla Smart a ruote alte

Dopo la Mercedes EQA, la Smart suv. La Casa di Stoccarda si appresta a rimettersi al lavoro per un altro modello, ma più mini e destinato all'altro brand del Gruppo, Smart che nonostante sia gestito da una joint venture congiunta coi cinesi di Geely, sarà progettato da Mercedes, mentre sviluppo e ingegnerizzazione spetteranno al partner che si occuperà anche della produzione in Cina. Il suv, però, arriverà sicuramente anche in Europa tanto che fra i tanti obiettivi previsti dal progetti c'è la conquista del massimo punteggio in termini di sicurezza, le cinque stelle EuroNCAP. Potrebbe debuttare al Salone dell'auto di Monaco. Prezzi da definire.

