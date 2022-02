Suv elettrici compatti, 15 modelli perfetti per trovare parcheggio in città

Dimensioni compatte, spazio a bordo e autonomia generose

I suv elettrici compatti sono perfetti anche per l'ambiente urbano, grazie allo spazio a bordo in grado di caricare tutta la famiglia e al tempo stesso per le dimensioni adatte a trovare parcheggio in città sempre più affollate. Tra i modelli selezionati non mancano suv per tutte le esigenze, a partire dall'economica Dacia Spring fino a modelli premium come l'Audi Q4 Sportback e-tron e la Volvo XC40 P8 Recharge.