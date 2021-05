Suv elettrici / Dalla concept LF-Z all'auto di serie

In 4.880 mm di lunghezza per 1.960 in larghezza e 1.600 d'altezza c'è la nuova Lexus elettrica, con una distanza tra le ruote anteriori e posteriori di 2.950 mm che consente di sistemare sul fondo della vettura accumulatori da 90 kWh di capacità, per una autonomia di 600 km. Il suv a batteria è stato anticipato dal concept LF-Z che non è una vettura solo dimostrativa, ma il vero e propri passaporto già fra l'altro viaggiante di tutte le soluzioni che consentiranno entro il 2025 al marchio di lusso di affiancare ai modelli a ruote di Toyota modelli a batteria in grado di competere con analoghe vetture dei costruttori premium europei. Prezzi ancora da definire.

