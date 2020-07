Suv elettrici, ecco tutti i modelli di medio-piccoli sul mercato o in arrivo di Corrado Canali

L'offerta di modelli elettrici a ruote alte continua ad ampliarsi. E non a caso visto che rappresentano la soluzione ideale sia per l'utilizzo in città che nei viaggi fuori porta. Adesso poi che sono in arrivo gli incentivi e i prezzi diventano più abbordabili.

Volkswagen ID.4

Suv e crossover a batteria sono la formula più logica per la mobilità del futuro. Da un lato i modelli a ruote alte sono la soluzione più apprezzata ormai da un'ampia fascia di utilizzatori. Dall'altro va detto che il powertrain a emissioni zero grazie agli incentivi in arrivo a cui, poi, vanno aggiunti quelli offerti dagli stessi costruttori potrebbero farli diventare più accessibili dal punto di vista dei prezzi. Inoltre la dimensioni compatte sono un upgrade apprezzato sia perché si destreggiano nel traffico, mentre nei viaggi garantiscono una buona versatilità d'uso oltre ad confort del tutto simile ai modelli extra large.