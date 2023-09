Suv elettrici Fiat 600e

Ultima nata in casa Fiat, la 600e si basa sull’architettura multi-energia eCMP2 di origine PSA ed è proposta solo a trazione anteriore. Come l’Avenger elettrica èspinta dal primo powertrain da 400 V di Ecomotors, joint-venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding, che sviluppa 156 cavalli e 260 Nm di coppia, che le consente di raggiungere i 100 orari in 9”. L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio prodotta da Stellantis con una capacità di 54 kWh, che si ricarica da vuota all’80% in mezzora in corrente continua a 100 kW e completamente in meno di sei ore in corrente alternata a 11 kW. La 600e promette un’autonomia nel ciclo misto di 400 chilometri, ma che può salire in quello urbano. In particolare, utilizzando la configurazione vettura Eco, alla quale si aggiungono la Normal e la Sport.



