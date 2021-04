Suv elettrici / Hyundai ioniq 5 con la ricarica da 800 volt

È il primo modello del brand elettrico di Hyundai offerto per ora nella versione di lancio a 45.000 euro. E' un crossover lungo 463 cm e alto 1,6 metri e sarà offerto in due tipologie di batterie e a due e quattro ruote motrici. La capacità è di 58 e 72,6 kWh per quattro combinazioni: la più piccola 2WD è da 170 cv, mentre la 4WD ha un doppio motore da 72 e da 163 cv. Con la batteria più grande la 2WD passa a 218 cv, mentre la 4WD i due motore avranno 95 cv e 211 cv. Con un'autonomia di oltre 500 km la Ioniq 5 ricarica a 400 e 800 volt e fino a 350 kW che consentirà di recuperare l'80% dell'energia in soli 18 minuti e 100 km in appena 5 minuti.

2/17 4/17 Menu