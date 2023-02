Suv elettrici / Hyundai Kona

Quarta posizione tra i suv e crossover elettrici più venduti in Europa nel 2022 per la Hyundai Kona, merito delle 41.226 vendite. Il successo della Kona elettrica va attribuito al giusto mix tra design, capacità a bordo prestazioni garantite dal propulsore a zero emissioni con batteria da 64 kWh. Nel 2023 arriverà una versione completamente nuova. Rispetto al passato la Kona compie un importante passo avanti sul piano delle dimensioni: sarà lunga 4,36 metri, con 60 dei 150 mm aggiuntivi che sono concentrati nel passo. Progettata partendo dalla versione elettrica, mostrerà un netto balzo in avanti anche sul fronte della connettività e dalla qualità degli interni. Nel dettaglio la versione scelta, riferita naturalmente al modello ancora in commercio al momento della realizzazione dell'articolo, è la Kona Ev 64 kWh Exellence+, lunga 418 cm, larga 180 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 332 a 1.114 litri. Nella versione Kona Ev 64 kWh Exellence+ costa 49.200 euro con motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 395 Nm. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 167 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.760 kg.

