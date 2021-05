Suv elettrici / Jeep Wrangler e la ricarica da 800 V

Wrangler, il 4x4 preferito dai fan del brand americano di Stellantis si è svelata con il concept Magneto. Sviluppata sulla base della Wrangler Rubicon a due porte, dispone di un motore elettrico da 285 cv e 370 Nm di coppia, collegato alla trasmissione manuale a sei rapporti con tanto di frizione. Una soluzione insolita per una vettura elettrica, ma spiegata dagli stessi progettisti di Jeep con la scelta di farne un mezzo che possa funzionare come se sotto al cofano ci fosse un motore termico. La Jeep Ev sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in 6,8 secondi. Ad alimentarla è una batteria da 70 kWh in grado di supportare la ricarica rapida da 800 Volt.

