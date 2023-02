Suv elettrici / Kia EV6

Ottava posizione tra i suv e crossover elettrici più venduti in Europa nel 2022 per la Kia EV6 che ha raggiunto le 28.786 vendite. Il crossover elettrico EV6 ha segnato l’inizio di una nuova era per il marchio coreano, appartenente al gruppo Hyundai, ed introduce una serie di novità importanti per la mobilità elettrica firmata Kia, dall’autonomia di oltre 500 km fino alla ricarica da 800 Volt. Basato sul pianale E-Gmp, presenta un fondo piatto e un passo allungato con sbalzi ridotti per avere una migliore agilità di guida. Le batterie sono posizionate proprio sotto al pianale a forma di H così da utilizzare tutto lo spazio senza togliere abitabilità di bordo. Per quanto riguarda invece powertrain e batteria, EV6 si presenta con pacco da 77,4 KWh in configurazione a trazione posteriore con potenza massima di 229 cv. Non manca anche la più potente versione a trazione integrale con due motori per un totale di 325 cv e la versione Performance Gt da 585 cavalli. Nel dettaglio la versione selezionata è proprio la potente Performance, lunga 470 cm, larga 189 cm, alta 155 cm con un bagagliaio da 20 a 511 litri. Nella versione EV6 Performance AWD GT costa 74.950 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 430 kW/585 cavalli ed una coppia massima di 740 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 260 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.100 kg.

