Suv elettrici / Kia Niro

Quinta posizione tra i suv e crossover elettrici più venduti in Europa nel 2022 per la Kia Niro, capace di conquistare 38.552 clienti nel vecchio continente. Completamente rinnovata rispetto al passato (con le immatricolazioni del 2022 collegate però in maggior parte al vecchio modello), la Niro arriva ad una lunghezza di 4,42 metri e una larghezza a 1,82 metri. La crescita si riflette sull’ampiezza dell’abitacolo anche con la complicità di esili sedili, che consentono anche a chi siede dietro di disporre di una buona quantità di spazio per le gambe. La l Niro elettrica è quella che offre le maggiori possibilità di carico, vanno da 495 a 1.392 litri, grazie alla presenza del pacco batterie sotto al pavimento. Il motore elettrico della Niro Ev eroga 204 cavalli, ma ora è alimentato da una batteria da 64,8 kWh, che attesta l’autonomia a 460 chilometri. Il crossover coreano offre anche tre step di recupero dell’energia in movimento impostabili con i paddles al volante e la modalita green zone, che attiva automaticamente la marcia a emissioni zero nelle zone urbane e in quelle considerate verdi, come quelle vicine a scuole e a ospedali. Il listino prezzi della Kia Niro elettrico, battezzata e-Niro, parte da 42.900 euro per la versione 64,8 kWh Business e raggiunge i 49.950 euro per la e-Niro 64,8 kWh Evolution.

