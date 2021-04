Suv elettrici / Lexus UX 300e, la versione Business per le flotte

Il powertrain della UX300e è formato da un solo motore elettrico sistemato sull'asse anteriore e in grado di erogare una potenza massima di 204 cv e una coppia di 300 Nm. Il tutto viene alimentato dalla batteria agli ioni di litio con capacità di 54,3 kWh che, alloggiata sotto il pianale, è dotata di un sistema di un sistema di gestione della temperatura per migliorarne il funzionamento. L'autonomia è di oltre 300 km. La UX 300e è proposta ad un prezzo base di 52.000 euro per la versione Business pensata per le flotte a cui si aggiungono altri due allestimenti, Premium al costo di 57.000 euro e il top di gamma Luxury a 61.000 euro.

