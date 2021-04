Suv elettrici, i modelli in vendita quelli in arrivo a iniziare dalla Volkswagen Id.4

La ID.4 è la versione a ruote alte della ID.3 e proprio per il Dna da crossover a batteria è destinata ad un pubblico ancora più vasto rispetto alla berlina. Ma non solo visto che la ID.4 è anche un modello globale che sarà in vendita da quest'anno anche negli Stati Uniti dove verrà prodotta nella fabbrica Volkswagen di Chattanooga nel Tennessee, oltre che in Cina. Per il nostro mercato la vettura è disponibile in quattro diversi allestimenti: City, Life, Business e Tech, con prezzi a partire da 43.150 euro, a cui vanno poi aggiunti sia gli incentivi statali che i regionali e oltre a quelli del costruttore

