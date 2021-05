Suv elettrici / Nissan Ariya, arriva nel 2022

La vettura ha un ruolo strategico per il marchio giapponese, ampliando la gamma elettrica inaugurata dalla Leaf e si inserisce in un settore di mercato giovane e molto dinamico, puntando su design e tecnologia. La Nissan Ariya è lunga 4,59 metri, larga 1,85 e alta 1,66 metri con un passo di 2,78 metri e si sistema a metà strada tra le Qashqai e X-Trail. La capacità del bagagliaio è di 468 litri, ma scende a 415 litri sulle Ariya 4x4. Proposta in cinque versioni per il mercato europeo offrirà di base una versione a trazione anteriore con batterie da 63 kWh da 279 cv, affiancata al momento del lancio da quella da 87 kWh che offre 305 cv. Prezzi ancora da definire.

