Suv elettrici / Peugeot 2008

Nona posizione tra i suv e crossover elettrici più venduti in Europa nel 2022 per la Peugeot 2008, capace di raggiungere le 27.906 vendite. La Peugeot 2008 elettrica è la risposta ideale per chi cerca un suv dalle dimensioni adatte anche al traffico cittadino, senza però rinunciare ad uno spazio a bordo adatto a tutta la famiglia e alla motorizzazione a zero emissioni. La 2008 ha portato all’esordio nel mondo dei suv Peugeot l'i-Cockpit 3D che apre alla visione tridimensionale per esaltare il piacere di guida e accrescere sicurezza e comfort. Grazie all’adozione della piattaforma modulare Cmp, la 2008 dichiara un'abitabilità ampliata, specie nei posti posteriori, particolarmente versatili ed accoglienti. La lunghezza (4,30 mt) e il passo (2,60 mt) garantiscono anche un adeguato volume nel vano bagagli (434 litri). La modularità del vano di carico è poi assicurata da un pianale con due posizioni che, con il divano posteriore ripiegato, offre un pavimento pressoché piatto. Il suv è dotato di sistemi di assistenza alla guida Adas che esprimono il massimo livello di guida autonoma (Livello 2) attualmente concesso dal codice della strada. Nel dettaglio la versione scelta è la Peugeot e-2008 100 kW GT, lunga 430 cm, larga 154 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 434 litri. Nella versione e-2008 100 kW GT Pack costa 43.530 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.548 kg.

