Suv elettrici / Peugeot e-2008, lo stile è unico anche per l’elettrica

Il suv compatta a batteria del brand di Stellantis gioca la carta della praticità e della notevole somiglianza con le versioni termiche per conquistare la clientela attratta dalle emissioni zero. Con dettagli come la mascherina modificata, i particolari cromatici all'anteriore, la sigla sul portellone e la mancanza dei terminali di scarico, la e-2008 nasce sulla piattaforma delle varianti termiche e ha un'unità elettrica da 136 cv per un'autonomia di 310 km. La batteria si ricaricata in 5 ore e 15 minuti con la wallbox trifase da 11 kW o 8 ore con la monofase da 7,4 kW. Da una colonnina da 100 kW bastano 30 minuti per l'80% della carica. Da 38.750 euro.

