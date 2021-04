Suv elettrici / Skoda Enyaq iV, due powertrain e allestimento unico

L'offerta elettrica del suv boemo, basato sulla piattaforma Meb della Vw Id.4 si articola inizialmente su due powertrain a motore posteriore, 60 iV e 80 iV con allestimento unico e una serie di pacchetti opzionali, mentre in un secondo tempo si conosceranno i dettagli delle già annunciate varianti a doppio motore 80 x e vRS e della versione entry level da 50 iV. La Enyaq 60 iV adotta batterie da 62 kW e un motore elettrico posteriore da 177 cv per una autonomia di 414 km: 8,7 secondi per toccare i 100 kmh e la velocità è di 160 kmh. La 80 iV con batterie da 82 kW, un motore da 204 cv e 537 km di autonomia e accelerazione in meno di 8,5 secondi. Prezzi di 39.500 euro e 45.900 euro.

6/17 8/17 Menu