Suv elettrici / Il suv elettrico di Toyota debutta al Salone di Shanghai

La sport utility di medie dimensioni, della quale la Casa non ha ancora comunicato il nome, sarà il primo modello a essere basato sulla piattaforma e-Tnga. Acronimo di Electric Toyota New Global Architecture, si tratta di un pianale modulare caratterizzato da pochi elementi fissi e non modificabili, mentre la maggior parte delle peculiarità, come lunghezza, larghezza, altezza e passo, sono adattabili. L'architettura può ospitare batterie più o meno grandi e uno o due motori elettrici, con la possibilità di realizzare vetture a trazione anteriore, posteriore o integrale, garantendo grande versatilità. L'appuntamento è a Shanghai.

